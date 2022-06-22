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19:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Владелец ресторана побил рекорд по скорости упаковки картофеля фри

По его собственному заявлению, ежедневные «тренировки» продлились 20 лет.

Зохаиб Хуссейн, владелец небольшого семейного ресторана «Zero Plus» в Кардиффе (Великобритания), установил новый рекорд по самому быстрому заворачиванию порции картофеля фри — 40,13 секунды. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году и был на 4 секунды больше, пишет редакция сайта Книги рекордов.

Рекорд был символично зафиксирован в ресторане Хуссейна в рамках празднования Национального дня рыбы и чипсов. «Мое лучшее время на тренировке было 40,00 секунд. Я был на седьмом небе от счастья, когда моя первая попытка заняла 40,13 секунды», — говорит рекордсмен.

Zero Plus Fish Bar принадлежит семье Зохаиба уже более 30 лет, а сам ресторатор работает в нем с 15 лет. Хуссейн увлечен своим ремеслом: в 2009-м он победил в конкурсе «Идеальная порция картофеля» и получил премию «Молодой обжарщик рыбы» в 2012 году. Также рекордсмен является председателем Национальной федерации обжарщиков рыбы в Уэльсе.

Теперь у Зохаиба есть еще одно достижение, которое он может добавить в свой список.

Олеся Маевская

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