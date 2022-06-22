19:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Владелец ресторана побил рекорд по скорости упаковки картофеля фри
По его собственному заявлению, ежедневные «тренировки» продлились 20 лет.
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Зохаиб Хуссейн, владелец небольшого семейного ресторана «Zero Plus» в Кардиффе (Великобритания), установил новый рекорд по самому быстрому заворачиванию порции картофеля фри — 40,13 секунды. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году и был на 4 секунды больше, пишет редакция сайта Книги рекордов.
Рекорд был символично зафиксирован в ресторане Хуссейна в рамках празднования Национального дня рыбы и чипсов. «Мое лучшее время на тренировке было 40,00 секунд. Я был на седьмом небе от счастья, когда моя первая попытка заняла 40,13 секунды», — говорит рекордсмен.
Zero Plus Fish Bar принадлежит семье Зохаиба уже более 30 лет, а сам ресторатор работает в нем с 15 лет. Хуссейн увлечен своим ремеслом: в 2009-м он победил в конкурсе «Идеальная порция картофеля» и получил премию «Молодой обжарщик рыбы» в 2012 году. Также рекордсмен является председателем Национальной федерации обжарщиков рыбы в Уэльсе.
Теперь у Зохаиба есть еще одно достижение, которое он может добавить в свой список.
Олеся Маевская