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10:43 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ученые придумали, как получать важный «антираковый» изотоп

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ученые первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря этому препараты на его основе станут доступнее, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Источник: © РИА Новости

Работа выполнена исследователями ГЕОХИ совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) Московского государственного университета имени Ломоносова. Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в международном научном журнале Molecules.

Лютеций-177 (Lu-177) относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармацевтических препаратов.

По оценкам специалистов, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний, среди них метастатические формы кастрационно-резистентного рака предстательной железы, нейроэндокринные опухоли, рак легких и другие. Лютеций-177 получают при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне, однако растущий мировой спрос на этот изотоп заставляет искать новые пути его получения.

Химики ГЕОХИ вместе с физиками НИИЯФ разработали и апробировали новый способ получения лютеция-177 фотоядерным методом, включающим облучение мишени из оксида гафния так называемыми тормозными фотонами, возникающими при работе ускорителя электронов.

«Это первый и единственный в мире способ, позволивший быстро и полностью отделить наработанный в ультрамалых количествах изотоп от 16 граммов облученного оксида гафния и образующихся при облучении примесей других элементов», — пояснили в ГЕОХИ. Высокая степень очистки подтверждена современными методами исследования, а достигнутая чистота позволит использовать выделенный изотоп в медицине, отметили в институте. «Кроме того, метод дает возможность регенерировать дорогой материал мишени, который впоследствии можно повторно облучать для получения лютеция-177», — пояснили в ГЕОХИ.

При производстве лютеция-177 для медицины в ядерных реакторах или на циклотронах всегда образуется примесь долгоживущего изомера — изотопа лютеция-177m. Он нарабатывается в очень малых количествах, но все же может повредить пациентам. Авторы работы впервые точно определили содержание этого изомера при фотоядерном производстве Lu-177. Оно оказалось одним из самых низких среди всех методов. «Таким образом, разработанный в ГЕОХИ РАН и НИИЯФ МГУ способ позволит регулярно получать и выделять лютеций-177, полученный фотоядерным методом (получение чего-то при облучении на ускорителях электронов), что сделает препараты на его основе доступнее», — подчеркнули в ГЕОХИ.

«Метод однозначно перспективен для наработки лютеция-177 для доклинических исследований, так как его дешево нарабатывать, легко выделять, содержание вредного изомера лютеция-177m крайне мало, а дорогой материал мишени можно регенерировать и использовать повторно сколько угодно раз», — сказал старший научный сотрудник лаборатории радиохимии ГЕОХИ, кандидат химических наук Андрей Казаков.

По его словам, теперь почти на любых ускорителях электронов возможно нарабатывать и без проблем выделять лютеций-177 для доклинических опытов — разработки новых препаратов на его основе, исследования их устойчивости в биологических средах и в организме лабораторных животных.

«В этих задачах метод станет конкурентной альтернативой получению лютеция в реакторах или на циклотронах», — отметил Казаков.

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