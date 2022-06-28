Российские ученые придумали, как получать важный «антираковый» изотоп

Работа выполнена исследователями ГЕОХИ совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) Московского государственного университета имени Ломоносова. Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в международном научном журнале Molecules.
По оценкам специалистов, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний, среди них метастатические формы кастрационно-резистентного рака предстательной железы, нейроэндокринные опухоли, рак легких и другие. Лютеций-177 получают при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне, однако растущий мировой спрос на этот изотоп заставляет искать новые пути его получения.
Химики ГЕОХИ вместе с физиками НИИЯФ разработали и апробировали новый способ получения лютеция-177 фотоядерным методом, включающим облучение мишени из оксида гафния так называемыми тормозными фотонами, возникающими при работе ускорителя электронов.
«Это первый и единственный в мире способ, позволивший быстро и полностью отделить наработанный в ультрамалых количествах изотоп от 16 граммов облученного оксида гафния и образующихся при облучении примесей других элементов», — пояснили в ГЕОХИ. Высокая степень очистки подтверждена современными методами исследования, а достигнутая чистота позволит использовать выделенный изотоп в медицине, отметили в институте. «Кроме того, метод дает возможность регенерировать дорогой материал мишени, который впоследствии можно повторно облучать для получения лютеция-177», — пояснили в ГЕОХИ.
При производстве лютеция-177 для медицины в ядерных реакторах или на циклотронах всегда образуется примесь долгоживущего изомера — изотопа лютеция-177m. Он нарабатывается в очень малых количествах, но все же может повредить пациентам. Авторы работы впервые точно определили содержание этого изомера при фотоядерном производстве Lu-177. Оно оказалось одним из самых низких среди всех методов. «Таким образом, разработанный в ГЕОХИ РАН и НИИЯФ МГУ способ позволит регулярно получать и выделять лютеций-177, полученный фотоядерным методом (получение чего-то при облучении на ускорителях электронов), что сделает препараты на его основе доступнее», — подчеркнули в ГЕОХИ.
«Метод однозначно перспективен для наработки лютеция-177 для доклинических исследований, так как его дешево нарабатывать, легко выделять, содержание вредного изомера лютеция-177m крайне мало, а дорогой материал мишени можно регенерировать и использовать повторно сколько угодно раз», — сказал старший научный сотрудник лаборатории радиохимии ГЕОХИ, кандидат химических наук Андрей Казаков.
«В этих задачах метод станет конкурентной альтернативой получению лютеция в реакторах или на циклотронах», — отметил Казаков.