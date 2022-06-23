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15:14 (мск), источник: Газета.Ру

Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: AP 2022

ВСЗ призвала Всемирную организацию здравоохранения на заседании, которое состоится в четверг, 23 июня, принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания.

«“ВОЗ” должна срочно объявить собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Приняв незамедлительные меры, мы сможем контролировать вспышки. Действия, необходимые сейчас, требуют только четкого информирования о симптомах, доступного тестирования и отслеживания контактов и карантин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже подтверждено 3417 случаев обезьяньей оспы, зарегистрированных в 58 странах. В связи с этим организация приняла решение объявить пандемию.

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