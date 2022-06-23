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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австрии воры приняли за металлолом арт-объекты стоимостью 1 млн долларов

За произведения искусства они выручили пару тысяч евро.

Несколько бесценных бронзовых барельефов и скульптур покойного греко-австрийского художника Иоанниса Аврамидиса общей стоимостью миллион долларов были почти потеряны. Пара воров приняла их за металлолом и сдала на переплавку, передает Artnet.

Преступники выручили несколько тысяч евро за весь вес скульптур, который составил примерно тонну.

Арт-объекты не успели попасть в печь и были переданы законному владельцу. Воров поймали и задержали.

В начале июня одна из скульптур Аврамидиса под названием «1» ушла с молотка за 126 тысяч евро (около 7 миллионов рублей).

Олеся Маевская

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