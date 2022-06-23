18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Флориде поймали самого крупного питона в истории штата
Исследователи предотвратили появление более 100 новых опасных особей.
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Змееловы из организации Conservancy of Southwest Florida поймали самого массивного бирманского питона, когда-либо зарегистрированного во Флориде или где-либо за пределами естественного ареала особи — самку весом 215 фунтов (97,5 кг) и длиной почти 18 футов (5,4 м).
Чтобы поймать ее, пришлось выпустить в дикую природу самца по кличке Дионис, в которого вшит GPS-трекер, пишет National Geographic. Благодаря торговцам экзотикой в 1970-х темные тигровые (бирманские) питоны быстро расплодились в южных районах Флориды. Инвазивные рептилии охотятся на птиц и животных, порой — на аллигаторов и домашних питомцев.
Очень важно удалить из экосистемы именно крупных репродуктивных самок, так как они способны производить огромное количество потомства.
Змееловы не ожидали, что Дионис привлечет внимание самой крупной самки. Гигантскую рептилию с трудом уложили в мешок и отвезли в лабораторию, где усыпили.
Во время вскрытия в ее теле нашли 122 фолликула, которые после оплодотворения превратились бы в яйца. Судя по остаткам еды в пищеварительном тракте питона — кусочкам меха, фрагментам костей и копыт — последним ужином змеи был взрослый белохвостый олень.
Олеся Маевская