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19:51 (мск), источник: © РИА Новости

Разработчик раскрыл смысл «шахматного» названия истребителя Checkmate

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но незаменимого в определённые моменты коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.

Источник: РИА "Новости"

Премьера Су-75 состоялась на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолёт был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня.

«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», — сказал Булатов, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно «конем», поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

Как заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.

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