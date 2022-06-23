19:51 (мск), источник: © РИА Новости
Разработчик раскрыл смысл «шахматного» названия истребителя Checkmate
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но незаменимого в определённые моменты коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.