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10:52 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россиянам, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле увидят повышение в доходах, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударева.

Источник: Reuters

Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей. «Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ», рассказал Дударев.

Россияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить, что районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя, обращает внимание специалист.

В соответствии с российским законодательством, вся заработная плата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. При этом оклад может быть меньше этой отметки. «В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда — прим. ред.) без изменений», — поясняет он.

В ситуации, когда работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения дохода. В первом случае, когда оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, тогда общий доход сотрудника не изменится. Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, подводит итог эксперт.

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