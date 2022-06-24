The Lancet: вакцинация предотвратила около 20 млн смертей от COVID-19

По данным исследователей, если бы в странах с низким уровнем доходов достигли целевой показатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации от коронавируса 20% населения, можно было бы предотвратить 45% смертей.
«Вакцинация против COVID-19 существенно изменила ход пандемии, спася десятки миллионов жизней во всем мире. Однако недостаточный доступ к вакцинам в странах с низким уровнем дохода ограничил воздействие в этих условиях, усилив необходимость обеспечения глобальной справедливости и охвата вакцинами», — отметили ученые.
По их мнению, в будущем нужно быстрее распространять интеллектуальную собственность на вакцины с более открытой передачей технологий и знаний по производству и распределению препаратов. Также нудно расширить инфраструктуру распространения и доставки вакцин по всему миру и бороться с дезинформацией, чтобы повысить спрос на них, отметили исследователи.