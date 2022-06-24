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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Прибыль и польза: что расскажут на форуме «Социальное предпринимательство»

Успешные предприниматели — о рисках ведения социального бизнеса и о том, как их преодолеть.

28 июня МБМ совместно с Фондом поддержки социальных проектов проведет форум «Социальное предпринимательство 2022». Эксперты и участники рынка соберутся на одной площадке, чтобы обменяться мнениями, опытом и своими историями успеха.

Социальные предприниматели примут участие в дискуссиях и смогут задать вопросы экспертам. Также участникам раскроют лучшие практики ведения своего дела и соответствующие меры поддержки.

Мы постоянно находимся с бизнесом на связи, чтобы иметь возможность гибко реагировать на актуальные запросы и приглашать экспертов, которые не только знают теорию, но и обладают колоссальным практическим опытом и готовы поделиться им.

Станислав Иванов
руководитель «Малого бизнеса Москвы»

Мероприятие, которое проводит МБМ (ГБУ "Малый бизнес Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития), приурочено к Международному дню социального бизнеса.

В рамках форума пройдет несколько сессий:

  • «Возможности социального предпринимательства»: модератор проведет блиц-интервью с одним из успешных представителей социальной отрасли, который расскажет, как поддержка города помогла при создании и развитии социального проекта от идеи до масштабного бизнеса.
  • «От проекта к социальному предпринимательству»: спикеры, работающие в сферах образования и развлечений, озвучат, как создать свой социальный бизнес, зарегистрировать его и стать успешным. Истории успеха представят основатели детских развивающих центров, музея, где работают люди с ограниченными возможностями. А тренер по ораторскому искусству объяснит, как нужно презентовать себя и свой проект.
  • «Как запустить продажи социально ориентированных товаров на маркетплейсах?»: расскажут, как правильно выбрать товар и начать работу на маркетплейсах, какие ресурсы и документы нужно подготовить для старта, какие существуют технические аспекты и принципы работы на площадках.
  • «Краудфинансирование в социальных проектах» — столичным бизнесменам расскажут, как использовать краудфандинговую платформу для привлечения средств и что сейчас делать с социальными сетями, кроме того, разберут множество других актуальных вопросов, в том числе при работе с госзаказчиком.

Форум пройдет 28 июня в здании «Цифрового делового пространства» по адресу: улица Покровка, дом 47. Забронировать место можно здесь.

Отдельно можно подать заявку на участие в менторской гостиной, получить индивидуальный разбор своей бизнес-идеи от опытного ментора и оптимальные варианты для продвижения и развития. А в зоне нетворкинга можно будет пообщаться в неформальной обстановке, также к услугам участников — консультационная зона со специалистами МБМ.

В продолжении программы многоуровневого обучения включен онлайн-курс: «Социальное предпринимательство: просто о сложном», где расскажут о составлении бизнес-плана, разберут юридические вопросы, разработают маркетинговую стратегию и многое другое. Обучающий цикл включает в себя несколько вебинаров: 29 июня пройдет встреча «Идеи и смыслы в социальном предпринимательстве», 30 июня расскажут о «Бизнес-модели в социальном предпринимательстве», 1 июля пройдет вебинар «Масштабирование и развитие в социальном предпринимательстве». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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