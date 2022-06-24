17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Прибыль и польза: что расскажут на форуме «Социальное предпринимательство»
Успешные предприниматели — о рисках ведения социального бизнеса и о том, как их преодолеть.
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28 июня МБМ совместно с Фондом поддержки социальных проектов проведет форум «Социальное предпринимательство 2022». Эксперты и участники рынка соберутся на одной площадке, чтобы обменяться мнениями, опытом и своими историями успеха.
Социальные предприниматели примут участие в дискуссиях и смогут задать вопросы экспертам. Также участникам раскроют лучшие практики ведения своего дела и соответствующие меры поддержки.
Мы постоянно находимся с бизнесом на связи, чтобы иметь возможность гибко реагировать на актуальные запросы и приглашать экспертов, которые не только знают теорию, но и обладают колоссальным практическим опытом и готовы поделиться им.
Мероприятие, которое проводит МБМ (ГБУ "Малый бизнес Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития), приурочено к Международному дню социального бизнеса.
В рамках форума пройдет несколько сессий:
Форум пройдет 28 июня в здании «Цифрового делового пространства» по адресу: улица Покровка, дом 47. Забронировать место можно здесь.
Отдельно можно подать заявку на участие в менторской гостиной, получить индивидуальный разбор своей бизнес-идеи от опытного ментора и оптимальные варианты для продвижения и развития. А в зоне нетворкинга можно будет пообщаться в неформальной обстановке, также к услугам участников — консультационная зона со специалистами МБМ.
В продолжении программы многоуровневого обучения включен онлайн-курс: «Социальное предпринимательство: просто о сложном», где расскажут о составлении бизнес-плана, разберут юридические вопросы, разработают маркетинговую стратегию и многое другое. Обучающий цикл включает в себя несколько вебинаров: 29 июня пройдет встреча «Идеи и смыслы в социальном предпринимательстве», 30 июня расскажут о «Бизнес-модели в социальном предпринимательстве», 1 июля пройдет вебинар «Масштабирование и развитие в социальном предпринимательстве». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.