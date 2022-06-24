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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследования показывают, что выпившие кофе люди тратят больше денег на шоппинг

И не только кофе.

Источник: Reuters

Дипаян Бисвас из Университета Южной Флориды и его коллеги провели несколько экспериментов в розничных магазинах товаров для дома во Франции и Испании. На входе в эти магазины покупателям предлагали выпить бесплатный кофе. Сравнив чеки, ученые выяснили, что выпившие кофеин люди покупали больше.

Результаты исследований опубликованы в журнале издательства SAGE Publications. В нем указано, что кофеин провоцирует эмоциональное возбуждение и способствует высвобождению «гормона счастья» — дофамина. Человек становится счастливее, импульсивнее и щедрее.

Подобным эффектом кроме кофе обладают чай, энергетики и горячий шоколад. В «группе риска» люди, которые пьют меньше двух чашек кофе в день. У людей, выпивающих больше, эффект не такой сильный.

Олеся Маевская

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