18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Китая отбился фейерверками от экскаватора, который приехал снести его дом
Атакованная техника «пала в бою».
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В сети появилось видео, на котором житель Китая открыл прицельный огонь по экскаватору с помощью фейерверков. Таким образом мужчина протестовал против сноса своего дома.
В неравной борьбе, ко всеобщему удивлению, победил домовладелец. Водитель экскаватора, встретив отпор, сдал назад, неудачно повернулся и упал вместе с техникой.
Комментаторы с юмором и поддержкой отнеслись к поступку мужчины, но, отменили ли снос дома в результате, неизвестно.
Олеся Маевская