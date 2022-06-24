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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Китая отбился фейерверками от экскаватора, который приехал снести его дом

Атакованная техника «пала в бою».

В сети появилось видео, на котором житель Китая открыл прицельный огонь по экскаватору с помощью фейерверков. Таким образом мужчина протестовал против сноса своего дома.

В неравной борьбе, ко всеобщему удивлению, победил домовладелец. Водитель экскаватора, встретив отпор, сдал назад, неудачно повернулся и упал вместе с техникой.

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Комментаторы с юмором и поддержкой отнеслись к поступку мужчины, но, отменили ли снос дома в результате, неизвестно.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
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