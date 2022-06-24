20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали тест, который поможет определить продолжительность жизни
Но только тем, кто старше 50 лет.
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Ученые из Клиники физической медицины в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Департамента медицины (Финляндия), Сиднейской (Австралия), Бристольской медицинских школ (Великобритания) и Стэнфордского университета (США) после ряда исследований создали физический тест, который поможет «предсказать» смерть человека в ближайшие 7 лет. Выводы представлены в научном журнале British Journal of Sports Medicine.
С 2008 по 2020 год ученые провели оценку здоровья и в последующем наблюдали за состоянием 1702 участников, 68 процентов из которых были мужчинами, а 32 — женщинами.
Возраст испытуемых варьировался от 51 года до 75 лет.
Первой оценкой здоровья был тест на баланс: участники стояли на одной ноге в течение десяти секунд. По итогу людей поделили на две категории: тех, кто смог выполнить его хотя бы один раз из трех, и тех, кто не справился. Последних оказалось почти 350 человек из 1702, причем чем старше был участник, тем сложнее ему было выполнить тест.
После этого ученые следили за здоровьем испытуемых в течение 12 лет и регистрировали дату их смерти. Анализ результатов показал, что летальный исход ждал всего 4,5% участников, успешно выполнивших первый тест. Между тем большая часть тех, кто его не сдал, умерли в течение периода наблюдений.
Причины смертей в обеих группах не сильно различались. На первом месте был рак, на втором — сердечно-сосудистые заболевания, на третьем — болезни дыхательной системы, на четвертом — осложнения после COVID-19 и другие причины, включая сахарный диабет. В целом вероятность смерти (от любых причин) в течение в среднем семи лет у добровольцев, которые не смогли удерживать баланс десять секунд, оказалась равна 84%. Причины такой закономерности пока не ясны.
Олеся Маевская