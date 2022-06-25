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07:43 (мск), источник: Известия

Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня

Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Источник: Reuters

Отмечается, что консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановили свою работу.

Причины приостановки приема документов на визу не уточняются, однако в одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра.

Накануне стало известно, что туроператор Tez Tour Греция не зафиксировал ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии. Отмечалось, что Греция является лидером среди европейских направлений по числу бронирований на летний сезон-2022 в Tez Tour. Туры на курорты страны доступны с авиаперелетом на регулярных рейсах зарубежных авиаперевозчиков с одной стыковкой.

Ранее в этот день директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

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