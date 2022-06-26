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10:01 (мск), источник: Вечерняя Москва

В Москве началось прощание с певцом Юрием Шатуновым

В воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Источник: РИА "Новости"

На траурную церемонию в Прощальном зале пришли поклонники и коллеги певца. Люди в очереди на прощание исполняют любимые композиции Шатунова.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Накануне вечером Шатунов проводил время в Подмосковье у приятеля на даче, где ему стало плохо. Друзья не смогли найти на даче лекарств и привезли артиста в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда. После этого они вызвали реанимобиль. На нем певца доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, однако уже было поздно. В больнице Шатунов скончался.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря таким хитам, как «Белые розы» и «Седая ночь».

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для его фанатов стала настоящим горем.

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