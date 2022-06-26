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11:16 (мск), источник: ТАСС

В Москве выявили 232 случая заражения коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии в столице выявили 2 776 445 случаев COVID-19.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 232 против 230 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 776 445 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 15 против 14 днем ранее, до 44 086. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 166, до 2 585 826.

В Подмосковье за сутки выявили 212 случаев заражения коронавирусом, днем ранее зафиксировали 208 случаев. Всего с начала пандемии в области выявили 980 559 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 239, до 960 762. Умерли трое заболевших (всего с начала пандемии — 15 152).

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 244 против 232 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 535 547 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления увеличилось за сутки на 97, до 1 499 012, число умерших возросло на 10, до 34 094.

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