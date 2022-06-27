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12:05 (мск), источник: Газета.Ру

Солист Green Day Армстронг решил отказаться от гражданства США

Солист американской панк-группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил своим зрителям в Великобритании, что откажется от гражданства США после решения Верховного суда страны касательно абортов. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Источник: AP 2022

Выступая на лондонском стадионе в рамках тура в ночь на пятницу, когда было оглашено решение, вокалист Армстронг сказал: «К черту Америку, я отказываюсь от своего гражданства. Я, черт возьми, перееду сюда».

Позднее он заявил, что «не шутит».

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, в соответствии с которым федеральные власти страны гарантируют права в отношении абортов. Таким образом, соответствующие нормы будут вырабатываться на уровне отдельных американских штатов.

В ряде штатов в стране, где у власти находятся республиканцы, ранее уже предпринимались попытки существенно ужесточить нормы, касающиеся абортов, но против этого традиционно выступают демократы.

Вокалист группы Билли Джо Армстронг известен симпатиями к Демократической партии и выражал поддержку Джо Байдену в ходе президентской гонки 2020 года, заявив тогда, что «демократия поставлена на карту». В 2004 году группа также активно критиковала внешнюю политику республиканца Джорджа Буша — младшего, посвятив ему песню American Idiot [Американский идиот].

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