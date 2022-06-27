Солист Green Day Армстронг решил отказаться от гражданства США

Выступая на лондонском стадионе в рамках тура в ночь на пятницу, когда было оглашено решение, вокалист Армстронг сказал: «К черту Америку, я отказываюсь от своего гражданства. Я, черт возьми, перееду сюда».
Позднее он заявил, что «не шутит».
24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, в соответствии с которым федеральные власти страны гарантируют права в отношении абортов. Таким образом, соответствующие нормы будут вырабатываться на уровне отдельных американских штатов.
В ряде штатов в стране, где у власти находятся республиканцы, ранее уже предпринимались попытки существенно ужесточить нормы, касающиеся абортов, но против этого традиционно выступают демократы.
Вокалист группы Билли Джо Армстронг известен симпатиями к Демократической партии и выражал поддержку Джо Байдену в ходе президентской гонки 2020 года, заявив тогда, что «демократия поставлена на карту». В 2004 году группа также активно критиковала внешнюю политику республиканца Джорджа Буша — младшего, посвятив ему песню American Idiot [Американский идиот].