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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Снова Байден. Шольц «спас» совместное фото лидеров G7

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание коллеги.

Источник: Reuters

Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии.

Шольцу пришлось подсказать американскому лидеру.

«Джо, повернись», — заявил Шольц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее лидеры «Большой семерки» за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. Саммит «Большой семерки» под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

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