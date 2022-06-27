Снова Байден. Шольц «спас» совместное фото лидеров G7

Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии.
Шольцу пришлось подсказать американскому лидеру.
«Джо, повернись», — заявил Шольц.
Ранее лидеры «Большой семерки» за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. Саммит «Большой семерки» под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.