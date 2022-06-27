14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коробка премиальной черешни ушла с молотка в Японии за 600000 иен
Это самая сладкая ягода в мире.
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25 июня на центральном оптовом рынке Хатинохе префектуры Аомори прошел аукцион, передает Japan News. На нем выставлялось несколько коробок самого крупного, дорогого и сладкого сорта черешни Juno Heart. Чтобы соответствовать стандартам производства, она должна иметь содержание сахара 20% и диаметр более 2,8 см.
Идеально ровные ягодки в форме сердечек в прошлом году достались аукционеру за 450 000 иен (примерно 177 000 рублей) за 15 штук. В этом году такая же коробка с черешней ушли с молотка за 600 000 иен (примерно 237 000 рублей).
Победителем торгов стала компания Nagatsuka Seika, базирующаяся в префектуре Тиба и занимающаяся продажей фруктов и овощей. Кёко Нагацука, президент компании, сказала, что компания будет продавать черешню недалеко от Токио.
Олеся Маевская