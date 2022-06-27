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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что туризм помогает в лечении деменции

Путешествие стоит воспринимать как терапию.

Источник: РИА "Новости"

Ученые из университетов Эдит Коуэн, Кертина (Австралия), Фудань и Шаньдунской академии медицинских наук (Китай) проверили медицинский эффект путешествий для людей, страдающих от деменции. В своем исследовании, опубликованном в журнале Tourism Management, они указывают, что туризм положительно влияет на работу мозга.

Когнитивная и сенсорная стимуляция, необходимость в адаптации, физическая активность — все это заставляет мозг работать в усиленном режиме. Кроме того, в отпуске люди чаще едят в компании, что положительно сказывается на пищевом поведении пациентов с деменцией.

Также во время путешествий человек получает массу положительных впечатлений, что оказывает благоприятное воздействие на мозг.

Авторы нового исследования предлагают переосмыслить роль путешествий во врачебной практике и относиться к ним не просто как к развлечению, а как к терапии.

Олеся Маевская

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