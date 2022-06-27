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16:03 (мск), источник: Российская газета

Володин: Преподаватели, ведущие антироссийскую пропаганду, должны уйти

Преподаватели, которые в ходе работы ведут пропаганду против специальной военной операции на Украине, должны уйти со своих постов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний на тему высшего образования.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — подчеркнул председатель ГД.

В подобном случае руководителю учебного заведения также стоит покинуть свою должность, считает Володин. Он призвал ректоров вузов не только обратить на это внимание, но и осознать свою ответственность.

«Пусть также уйдут деканы, заведующие кафедр. Но в первую очередь уйдут те, кто своими разговорами предательски всаживают нож в спину своей Отчизне», — заявил парламентарий.

«Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников, — объяснил свою позицию спикер. — Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ».

Володин выразил уверенность, что вопрос в данном случае стоит о безопасности нашего государства, его будущем.

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