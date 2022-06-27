Володин: Преподаватели, ведущие антироссийскую пропаганду, должны уйти

«Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — подчеркнул председатель ГД.
В подобном случае руководителю учебного заведения также стоит покинуть свою должность, считает Володин. Он призвал ректоров вузов не только обратить на это внимание, но и осознать свою ответственность.
«Пусть также уйдут деканы, заведующие кафедр. Но в первую очередь уйдут те, кто своими разговорами предательски всаживают нож в спину своей Отчизне», — заявил парламентарий.
«Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников, — объяснил свою позицию спикер. — Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ».
Володин выразил уверенность, что вопрос в данном случае стоит о безопасности нашего государства, его будущем.