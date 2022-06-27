17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В руинах Помпеи обнаружили останки беременной черепахи
Животное решило отложить яйцо в самое неудачное время.
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Археологи в Помпеях обнаружили останки беременной черепахи, погребенные под пеплом в результате извержения вулкана в 79 году н. э., сообщает The Guardian. Это не первая находка, свидетельствующая о том, что птицы и животные свободно жили в городе, не опасаясь людей.
Балканская черепаха длиной 5,5 дюймов (14 см) и ее яйцо были обнаружены во время раскопок в районе древнего города, который после землетрясения был подготовлен для строительства общественных бань. Археологи подозревают, что животное нашло убежище в руинах дома, разрушенного землетрясением 62-го года н.э.
«Это позволяет нам предположить, что до извержения многие дома в Помпеях были перестроены, весь город был строительной площадкой. Очевидно, некоторые места были настолько неисследованными, что дикие животные могли по ним бродить и размножаться», — прокомментировал директор раскопок Габриэль Цухтригель.
Олеся Маевская.