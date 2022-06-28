Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлен до 6 июля

Мера продлена для аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста и Симферополь.
Авиакомпаниям РФ рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Другие аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний надо уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
О закрытии воздушного пространства было объявлено в конце февраля по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.