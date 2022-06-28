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11:36 (мск), источник: Вечерняя Москва

В России выявили 2541 случай коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 2541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 28 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

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Источник: Depositphotos

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончалось 59 граждан, еще 1425 пациентов были госпитализированы. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день от коронавируса полностью выздоровели 3414 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изменение временных интервалов по ревакцинации от коронавируса не планируется. Она уточнила, что на данном этапе пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что чаще всего на плохое самочувствие в летнюю жару жалуются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. По ее словам, в особой группе риска находятся граждане с заболеваниями сосудов, сердца, дыхательной системы, а также с пневмонией. Обострение всех симптомов можно объяснить именно наступлением жаркой погоды.

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