13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японская компания запустила хомяка в стратосферу (видео)
Маленький космонавт цел и здоров.
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Молодая японская компания Iwatani Giken запустила хомяка в стратосферу на высоту 23 километра, сообщает Sky News.
Грызун находился в герметичной капсуле, где воссоздали давление и температуру, неотличимую от Земли.
После достижения пиковой высоты шар опустился в море, откуда животное «эвакуировали». Несмотря на это, полет оказался настолько комфортным, что часть полета хомяк умиротворенно спал на фоне облаков.
Этим экспериментом исследователи хотели доказать, что подобные полеты безопасны и в будущем в стратосферу можно будет запускать и людей.
Олеся Маевская