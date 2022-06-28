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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японская компания запустила хомяка в стратосферу (видео)

Маленький космонавт цел и здоров.

Молодая японская компания Iwatani Giken запустила хомяка в стратосферу на высоту 23 километра, сообщает Sky News.

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Грызун находился в герметичной капсуле, где воссоздали давление и температуру, неотличимую от Земли.

После достижения пиковой высоты шар опустился в море, откуда животное «эвакуировали». Несмотря на это, полет оказался настолько комфортным, что часть полета хомяк умиротворенно спал на фоне облаков.

Этим экспериментом исследователи хотели доказать, что подобные полеты безопасны и в будущем в стратосферу можно будет запускать и людей.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
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