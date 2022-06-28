16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Изобретатель из США создал «математический велосипед»
Технически это двухколесный транспорт.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Инженер-изобретатель из США опубликовал видео, в котором продемонстрировал создание «математического велосипеда». Пользуясь формулой 1+0,5+0,5=2, он распилил второе колесо на две половины и собрал новую версию транспорта.
Половины расположены так, что стоит одной коснуться земли, как вторая взмывает в воздух. Ролик стал вирусным, и многие программисты оценили смекалку инженера и предложили использовать другие формулы для новых DIY-проектов.
Другие же раскритиковали оригинальное, но бессмысленное обновление транспорта добавив, что менять и накачивать колеса велосипеду теперь будет вдвойне сложнее.
Олеся Маевская