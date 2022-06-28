17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Окаменелости Колыбели человечества оказались на миллион лет старше
Установить это помог анализ кварца.
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В известняковой пещерной системе Стеркфонтейн, ЮАР за последнее столетие было обнаружено множество древних костей австралопитеков. Местонахождение назвали Колыбелью человечества. Самой древней находкой считались останки, возрастом 2,3 млн лет.
Новое космогенное датирование помогло установить, что возраст окаменелостей австралопитеков на миллион лет больше, чем считалось ранее, пишет Science Alert. Ученые сделали такой вывод, проанализировав алюминий-26 и бериллий-10 в образцах кварца из пещер.
«Радиоактивные изотопы, они же космогенные нуклиды, образуются в результате высокоэнергетических реакций с участием космических лучей у поверхности земли. Даты, от которых отсчитывается их радиоактивный распад, привязаны ко времени захоронения этих минералов в пещере, куда они попали вместе с окаменелостями», — объяснил ведущий автор исследования Дэррил Грейнджер.
По уточненным данным, отложения образовались 3,4−3,7 миллиона лет назад.
Это значит, что гоминиды из Колыбели человечества были ранними представителями рода Australopithecus и жили почти за миллион лет до парантропов, ранних Homo и австралопитеков седиба.
Олеся Маевская