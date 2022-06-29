Reuters сообщил о «шоке» из-за русского блюда на саммите НАТО

Участники мероприятия уточнили, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.
«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — заявил журналист Иньяки Лопес.
Авторы статьи отметили, что «русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса.
«Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», — говорится в публикации.
Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как «непосредственная угроза коллективной безопасности».