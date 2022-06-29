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11:31 (мск), источник: © РИА Новости

Reuters сообщил о «шоке» из-за русского блюда на саммите НАТО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Участники мероприятия уточнили, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — заявил журналист Иньяки Лопес.

Авторы статьи отметили, что «русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса.

«Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», — говорится в публикации.

Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как «непосредственная угроза коллективной безопасности».

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