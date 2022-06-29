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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадский кот защитил хозяев от медведя (видео)

Животное не пострадало.

Братья Гэвин и Кэмерон Старрок из Северного Ванкувера всегда знали, что их кот Тигра готов дать отпор любому зверю, который захочет пройти на их территорию. Охранника не смущали ни размеры, ни порода, ни вид противника.

Неожиданно появившийся на дворе Старрок медведь не испугал Тигру. Братья собирались уехать за покупками, когда на их подъездную дорожку забрел дикий зверь, сообщает UPI. Кот с присущим ему бесстрашием тут же начал защищать свои владения.

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Гэвин и Кэмерон пытались отозвать своего питомца, но он не только не послушался, но и смог прогнать незваного гостя. Братья сказали, что медведь и раньше посещал их район, но после столкновения с Тигрой его никто не видел.

Олеся Маевская

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