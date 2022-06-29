15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двух сахалинских собак спасли из «битумного плена»
Животные застряли в ядовитой жиже и не смогли выбраться самостоятельно.
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28 июня на территории асфальтового завода две бродяжьи собаки застряли в свежем смолистом битуме. Одна из бочек с вязким продуктом оказалась пробита, и животные угодили в ловушку, сообщает портал Astv.
Жители села, услышав лай и скулеж собак, вызвали помощь. Пожарные и зоозащитники почти сутки вызволяли животных из лужи — поливали битумную смесь маслом, чтобы ее размягчить, а затем доставали псов руками.
Зоозащитники фонда «Помощь животным. Сахалин» доставили хвостатых в Южно-Сахалинск, отмыли, сбрили грязную шерсть, размочили лапки и теперь смазывают кожу кремами. Горожане тоже помогли — снабдили волонтеров машинками для стрижки и моющими средствами. Теперь собакам предстоит долгое восстановление и поиск нового дома.
Олеся Маевская