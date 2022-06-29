17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рожденные в США амурские тигры увеличили популяцию вида на 1%
Малышам уже почти два месяца, но видео появилось только сейчас.
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2 мая 2022 года в тематическом парке Six Flags Wild Safari в Нью-Джерси родилось 5 амурских тигрят — две девочки и три мальчика, пишет CBS News. Животных, которые уже окрепли, чтобы самостоятельно ходить, мяукать и взаимодействовать с окружающими, показали на видео.
Six Flags Wild Safari представляет собой смесь аттракционов и заповедника, в котором желающие могут отправиться в мини-сафари и понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. Администрация парка сообщает, что в ближайшие недели гости смогут увидеть и тигрят.
Поскольку на данный момент общее количество амурских тигров составляет около 500, выводок из Нью-Джерси увеличил популяцию аж на 1%. Эксперты по дикой природе утверждают, что это большая редкость — у большинства тигров рождается от двух до четырех детенышей.
Олеся Маевская