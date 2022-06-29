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18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Работник из Чили бесследно исчез после того, как случайно получил 286 зарплат

Перед этим он успел уволиться.

Источник: AP 2022

Рядовой сотрудник мясной компании Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) получил 286 своих зарплат. Из-за бухгалтерской ошибки компания обеднела на 165 миллионов песо (9,5 миллионов рублей), пишет Oddity Central.

Когда мужчина сообщил начальству о случившемся, его попросили просто вернуть излишек. Сотрудник пообещал сделать это, а на следующий день будто испарился.

Более того, до своего исчезновения чилиец удаленно подал заявление об увольнении и отключил телефоны. Где он находится, неизвестно. Компания собирается подать на мужчину в суд за незаконное присвоение средств.

Олеся Маевская

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