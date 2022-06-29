18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что люди выбирают себе друзей по запаху
Совместимость ароматов тела имеет значение.
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Согласно исследованиям, мыши и шимпанзе по запаху определяют «врагов» и «союзников». Как выяснилось, люди недалеко от этого ушли. Инбаль Равреби, нейробиолог из Научного института Вейцмана в Реховоте, Израиль, вдохновилась на необычный эксперимент после переосмысления известной всем фразы «между нами есть химия».
Равреби и ее исследовательская группа использовала химический датчик, называемый «электронным носом», пишет Scientific American. Для эксперимента ученые собрали 20 пар однополых друзей, которые довольно быстро нашли общий язык. На три дня участники отказались от любых ароматических средств и продуктов, чтобы усилился их натуральный запах.
По истечении времени одежда была передана «электронному носу», который изучил и сопоставил химический состав аромата каждой пары.
Ученые обнаружили, что друзья, которые почувствовали родство в первые минуты знакомства, имели схожие запахи.
Затем исследователи набрали группу людей, которые никогда раньше не виделись, проанализировали их запахи и предложили им сыграть в невербальную игру.
Согласно результатам, пары, чьи запахи были похожи, находили общий язык во время игры быстрее. Также благодаря «электронному носу» нейробиологам удалось «предсказать» совместимость незнакомцев.
Олеся Маевская