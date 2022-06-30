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06:31 (мск), источник: Известия

В Госдуме заявили о необходимости новой строки в платежках ЖКХ

Строку за текущий ремонт следует вынести в платежках отдельно, и полностью согласовывать с собственниками все планирующиеся работы. Об этом «Известиям» заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Источник: РИА "Новости"

Также, по ее мнению, следует создать технологию расчета стоимости для трех видов тарифов по содержанию дома, который смогут выбрать собственники жилья: эконом, комфорт и премиум.

«В первый следует включить только самые необходимые работы по содержанию дома — подготовку к зиме, обслуживание газового оборудования, лифтов и прочего. В комфорт добавить мытье полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее. А в премиум — услуги по повышению энергоэффективности дома», — считает депутат.

В России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний (УК) по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Рекомендация об этом Минстрою и Минэку содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ. Для этого необходимо будет внести изменения в нормативно-правовые акты. С копией документа ознакомились «Известия».

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