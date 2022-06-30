В России создали алгоритмы для повышения эффективности добычи нефти в сложных условиях

Как пояснили в пресс-службе, чтобы оценить состояние нефтяных пластов и их продуктивность сегодня требуется останавливать добычу на продолжительный период времени. Это, согласно приведенным данным, приводит к снижению добычи нефти на более 70 тыс. баррелей в год.
«Разработка ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета позволяет осуществлять цифровой мониторинг нефтяных месторождений. С ее помощью формируется прогноз и проводится оценка производительности нефтяных месторождений без остановки скважин, что повышает рентабельность нефтедобычи. Разработка не имеет аналогов в России и уже используется для решения практических задач нефтедобывающей компанией», — говорится в сообщении.
Обрабатывая большой объем данных с помощью технологий искусственного интеллекта, программа строит серию математических моделей. Разработка, как считают ученые, будет эффективна для повышения добычи ресурсов в сложных геологических условиях.
«На основе рассчитанного с помощью методов машинного обучения пластового давления можно определить режим разработки залежи в данный момент, заблаговременно спроектировать систему поддержания пластового давления или оценить ее эффективность, а также обоснованно принимать дальнейшие рациональные решения по разработке нефтяных месторождений», — сказал один из авторов разработки Дмитрий Мартюшев, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе добавили, что созданный программный продукт может далее применять и в различных инструментах бизнес-аналитики. Исследование выполнено в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты»).