В ледниках Тибета обнаружили сотни видов неизвестных бактерий Они могут попасть в водоемы из-за глобального потепления
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
13Последний герой
Спецоперация на Украине
06:11 (мск), источник: ТАСС Наука

В России создали алгоритмы для повышения эффективности добычи нефти в сложных условиях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Программное обеспечение (ПО) для цифрового мониторинга нефтяных месторождений, которое позволит определять наилучшие параметры добычи этого ресурса в конкретный момент времени, разработали российские ученые. ПО позволит повысить эффективность добычи в сложных геологических условиях, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в пресс-службе, чтобы оценить состояние нефтяных пластов и их продуктивность сегодня требуется останавливать добычу на продолжительный период времени. Это, согласно приведенным данным, приводит к снижению добычи нефти на более 70 тыс. баррелей в год.

«Разработка ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета позволяет осуществлять цифровой мониторинг нефтяных месторождений. С ее помощью формируется прогноз и проводится оценка производительности нефтяных месторождений без остановки скважин, что повышает рентабельность нефтедобычи. Разработка не имеет аналогов в России и уже используется для решения практических задач нефтедобывающей компанией», — говорится в сообщении.

Новая программа ученых позволяет одновременно во всех скважинах оценивать один из важнейших показателей нефтедобычи — пластовое давление, то есть давление, под которым в пласте залегают нефть или газ.

Обрабатывая большой объем данных с помощью технологий искусственного интеллекта, программа строит серию математических моделей. Разработка, как считают ученые, будет эффективна для повышения добычи ресурсов в сложных геологических условиях.

«На основе рассчитанного с помощью методов машинного обучения пластового давления можно определить режим разработки залежи в данный момент, заблаговременно спроектировать систему поддержания пластового давления или оценить ее эффективность, а также обоснованно принимать дальнейшие рациональные решения по разработке нефтяных месторождений», — сказал один из авторов разработки Дмитрий Мартюшев, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе добавили, что созданный программный продукт может далее применять и в различных инструментах бизнес-аналитики. Исследование выполнено в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты»).

 В крови найдено вещество, подавляющее аппетит после занятий спортом
Назван возможный препарат для отсрочки старения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь