10:28 (мск), источник: © РИА Новости
В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян
АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Турция выявила первый в стране случай заражения оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
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«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции… Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте», — написал Коджа в Twitter.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
За последнее время более чем в 50 странах мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал накануне «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.