11:38 (мск), источник: Аргументы и факты
Чем опасны ранние арбузы?
Рассказываем, почему нужно с осторожностью относиться к арбузам вне сезона. И как выбрать безопасный продукт.
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Арбузный сезон начинается в августе и длится до октября. Но любителям этой сладкой ягоды не терпится поставить его на стол и раньше, а производителям — начать продавать. Поэтому сейчас на рынках и в магазинах можно встретить ранние арбузы. Некоторые из них действительно особого раннего сорта, но есть и те, созревание которых было ускорено химическими способами.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, чем могут быть опасны арбузы и как отличить тот, который нельзя есть.
Ранние арбузы накачивают нитратами, красителями. Арбуз — ягода сезонная, и вне сезона есть вероятность того, что вам попадется именно такой опасный арбуз.
Нитраты — это азотистые удобрения, ими питаются растения. В человеческом организме нитраты переходят в нитриты, это токсичные соединения. Опасность нитритов в том, что белок в вашей крови, гемоглобин, они переводят в метгемоглобин, и он утрачивает способность переносить кислород от легких к другим органам. Если нитритов много, то может развиться кислородное голодание, одышка, головная боль, тахикардия.
Еще из нитритов образуются нитрозамины, это канцерогенные вещества.
О наличии нитратов в арбузе можно точно сказать только после лабораторного анализа, но есть ряд признаков, по которым можно понять, что арбуз нельзя есть.
Самое опасное в арбузе — это корка. Поэтому нельзя съедать мякоть до белой части. Также лучше не солить и не мариновать арбузы с коркой, не делать из нее цукатов.
— Надо смотреть на внешний вид. Это должен быть не поврежденный, не деформированный, хорошо пахнущий арбуз с обычными природными оттенками.
— Арбуз должен быть круглым или немного вытянутым.
— Небольшое желтое пятно на корке — ничего. Это место, на котором арбуз лежал на земле.
— Хвостик должен быть суховат — это признак природной зрелости.
В Калмыкии считают так: если противоположная от хвостика часть широкая, значит, арбуз будет сладкий, и это «мамочка».
Глухой звук при стуке говорит, что арбуз дозрел.