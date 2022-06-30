Прощание с певцом Пьером Нарциссом началось в Москве

Гроб с телом артиста установлен в ритуальном зале ЦКБ, который украшен розами. Проститься с певцом пришли бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева, их дочь Каролина-Кристель, представители посольства Камеруна, поклонники, близкие и знакомые Нарцисса. Мать и сестра исполнителя не присутствуют на церемонии прощания в Москве.
«Он здесь 30 лет прожил, он здесь любил. Со всего мира люди стенали и плакали, это говорит о том, что это был настолько уникальный и харизматичный человек, который привлек к себе внимание и объединил всех позитивом и музыкой», — рассказала Калачева журналистам. Она поблагодарила всех, кто откликнулся помочь с организацией церемонии прощания.
Дочь певца поделилась, что отец был всегда для нее примером позитива, она запомнит его добрым и веселым человеком. «Я его очень люблю, он навсегда в моем сердце и со мной рядом. Если я даже была не рядом с ним, он постоянно мне звонил», — рассказала Каролина-Кристель, добавив, что постоянно советовалась с отцом.
Изначально прощание с артистом должно было пройти в ЦКБ 25 июня, однако в связи с урегулированием вопросов о передаче тела его перенесли на 29 июня. Во вторник бывшая супруга Нарцисса сообщила, что по инициативе матери и сестры исполнителя прощание перенесли на 30 июня. После траурной церемонии рейс с телом певца отправится в Камерун, где его похоронят в фамильном склепе, рассказала Калачева.
Исполнитель хита «Шоколадный заяц» умер в медикаментозном сне, сообщила ранее бывшая супруга певца. Нарцисс был доставлен в больницу с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.