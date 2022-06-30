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Археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом непотревоженные римские гробницы
Погребальный комплекс относится ко II веку нашей эры.
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Археологи сообщили о новых находках, сделанных в пригороде Херсонеса Таврического. Им удалось обнаружить непотревоженный римский погребальный комплекс, относящийся ко II веку нашей эры. Он включает гробницу-колумбарий, а также памятники Аннионы и Аристона. Об этом сообщается в пресс-релизе Института истории материальной культуры РАН.
В черте современного Севастополя находится богатый археологический памятник — руины города Херсонеса Таврического, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки этого города, основанного греками в V веке до нашей эры и просуществовавшего до конца XIV века, начались больше столетия назад и продолжаются до сих пор. В 2020 году археологи начали разведки на территории, примыкающей к городским стенам с юга, где исследования проводились лишь эпизодически, поскольку с конца XIX века она находилась в распоряжении военного ведомства. В историографии эта местность обычно связывалась с некрополем древнего городища.
В результате этих изысканий были обнаружены и исследованы вырубленные в скале склепы, относящиеся к эллинистическому и римскому периодам, а также хозяйственные и производственные помещения, остатки оборонительных стен и цистерн для воды. Была собрана большая коллекция керамики, металлических, стеклянных, каменных и костяных изделий, в том числе византийские золотые монеты, свинцовые печати средневековых чиновников и славянская серьга-лунница. В минувшем году также сообщалось о важных находках. Так, археологи обнаружили христианский склеп
С прошлого года археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН ведет исследования на территории южного пригорода Херсонеса Таврического, где планируется создать одноименный историко-археологический парк. В новом пресс-релизе сообщается, что масштабные работы уже позволили обнаружить больше двух миллионов артефактов, а также сотни примечательных объектов, относящихся к разным эпохам.
В июне 2022 года археологические раскопки принесли очередные находки. Ученые обнаружили хорошо сохранившийся погребальный комплекс, относящийся к римской эпохе (II век нашей эры). Он включает гробницу-колумбарий из тщательно подогнанных известняковых блоков, в которой могло находиться до 14 ниш для урн с прахом умерших. Кроме того, там же был найден памятник Аннионы, представляющий собой плитовую гробницу, на стеле которой изображена молодая женщина в накидке (гиматие), а также памятник Аристона. На стеле последнего изображена фигура взрослого мужчины, который держит в левой руке свиток. Вероятно, это свидетельствует о его высоком государственном положении.
По словам начальника экспедиции Сергея Соловьева (Sergey Solovyev), археологические работы на этом участке только начались. Но он полагает, что ученые имеют дело с неразрушенным и непотревоженным комплексом. Аналогии ему известны лишь в Турции, Греции и Италии, но не в Причерноморье.
Михаил Подрезов