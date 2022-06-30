Ботаники обнаружили хищное растение, которое охотится под землей

Находка была сделана на острове Борнео в индонезийской провинции Северный Калимантан. Всего исследователи обнаружили 17 растений в 2012 году и изучали их на протяжении нескольких лет.
Растению дали название Nepenthes pudica — оно относится к роду плотоядных кувшинчатых растений Непентес, однако способ добычи пропитания у него отличается. Обычно такие растения создают кувшинчики над землей — в них залетает насекомые и тонут в пищеварительных соках. Однако у этого представителя флоры кувшинчики находятся под землей на глубине до 11 см — ранее ученые никогда не регистрировали подобного.
Ботаники считают, что под землей находится больше потенциальной добычи, особенно в периоды засухи, когда влажность воздуха снижается, и на поверхности насекомых становится меньше. В почве же растение может поедать муравьев, клещей и жуков.