«Русский салат» исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО

Ранее испанский телеканал Sexta передавал, что официальные лица и журналисты удивились, увидев «русский салат» в меню кафе, которое обслуживает саммит НАТО в Мадриде. Телеканал отмечал, что блюдо распродали «в мгновенье ока».
«“Русский салат” исчез из меню, предлагаемого кафе в IFEMA, где проходит саммит НАТО, и был переименован в “традиционный салат”, хотя цена и ингредиенты остались прежними», — отмечает агентство.
«Русским салатом» в Испании называют салат оливье. Считается, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года в России уехавшие из страны эмигранты распространили рецепт по всему миру.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28—30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.