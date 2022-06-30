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14:24 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ сообщил о 72-процентной поддержке среди россиян СВО на Украине

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян поддерживают решение президента РФ о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 12 и 24 апреля, 12 и 26 мая, 12 и 25 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции России на Украине значительно не меняется — по последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%», — отмечается в сообщении.

Понимание целей проведения спецоперации остается также стабильным.

По мнению 38% респондентов, спецоперация преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Для каждого пятого (20%) цель заключается в защите населения Донбасса (ДНР и ЛНР).

Еще 19% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Уровень общественных и личных протестных настроений в июне остается низким: по данным на 25 июня, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают 11%, в июне прошлого года такого мнения придерживалась четверть опрошенных (в апреле — 24%). Готовность принять участие в протестах выразили 11% участников опроса, 83% респондентов заявили, что, скорее всего, не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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