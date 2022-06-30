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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла в «Википедии» альтернативную историю России

Заметили это только сейчас.

Писатель-фантаст, искавший вдохновение для романа, заподозрил что-то неладное, изучая статьи на китайской «Википедии». Как выяснилось, с 2010 года домохозяйка использовала четыре фейковых аккаунта, чтобы создать свою версию истории России, пишет китайское англоязычное издание Sixth Tone.

За 10 лет она создала более 200 статей, в которых Московское и Тверское княжества с 1305 по 1485 годы воевали за несуществующий серебряный рудник с 30 тысячами рабов. Автор умело комбинировала реальные исторические факты и вымысел, описывая это «энциклопедическим» языком «Википедии», из-за чего долгие годы никто ничего не подозревал.

На данный момент аккаунт китаянки заблокировали, а все правки удалили. Комментаторы в социальных сетях ее не осуждают и считают, что женщине стоит написать книгу.

Олеся Маевская

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