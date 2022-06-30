17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США создали робота, способного найти нужную вещь в горе мусора
Повсеместное использование изобретения поможет сотрудникам маркетплейсов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Инженеры Массачусетского технологического института представили роботизированную руку, которая благодаря встроенной видеокамере и радиочастотной антенне способна распознавать и искать скрытые предметы. В 95% случаев необходимая вещь была найдена, сообщает редакция сайта MIT.
FuseBot сканирует предметы с помощью камеры, отправляет сигналы и через радиочастотные метки определяет положение необходимой вещи. Притом именно ее ученые не маркируют.
Роборука в разы быстрее и точнее справляется с задачей по сравнению с другой используемой роботизированной системой поиска. Изобретение может пригодиться на складах маркетплейсов.
Олеся Маевская