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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США создали робота, способного найти нужную вещь в горе мусора

Повсеместное использование изобретения поможет сотрудникам маркетплейсов.

Источник: MIT News

Инженеры Массачусетского технологического института представили роботизированную руку, которая благодаря встроенной видеокамере и радиочастотной антенне способна распознавать и искать скрытые предметы. В 95% случаев необходимая вещь была найдена, сообщает редакция сайта MIT.

FuseBot сканирует предметы с помощью камеры, отправляет сигналы и через радиочастотные метки определяет положение необходимой вещи. Притом именно ее ученые не маркируют.

Роборука в разы быстрее и точнее справляется с задачей по сравнению с другой используемой роботизированной системой поиска. Изобретение может пригодиться на складах маркетплейсов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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