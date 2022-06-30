17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изобрели растительный экопластик на замену ПЭТ
Материал подойдет как для создания упаковок, так и для 3D-печати.
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Ученые из Федерального технологического института Лозанны (Швейцария) и Университета Природных ресурсов и Жизненных наук (Австрия) разработали пластик из биомассы, который соответствует критериям экологически чистой альтернативы нескольким существующим видам пластика, включая ПЭТ. Основой материала послужили несъедобные части растений, древесина и сельскохозяйственные отходы, пишет журнал Nature.
Благодаря сохранению сахара молекулярная структура экопластика намного прочнее и проще в создании. Также большую роль сыграл лигнин — биополимер, из которого состоят одеревеневшие стенки растительных клеток. Используя технологию, ученые смогут превратить до 25% сельскохозяйственных отходов в пластик. По мнению специалистов, материал можно будет использовать во многих областях: от упаковки до медицины и электроники.
Команда ученых уже разработала из материала упаковочную пленку, нити для производства ткани и волокно для 3D-печати. Экопластик можно нагревать до +100 °C, он не пропускает кислород и пар, перерабатывается химически или распадается на сахара в естественной среде.
Олеся Маевская