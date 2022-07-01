Рогозин: Россия и США начали переговоры о перекрёстных полётах на МКС

«Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации “Роскосмос”, которую возглавляет Сергей Крикалёв», — сказал Рогозин.
Контакты с NASA были и до этого. Сейчас, например, в США подготовку в отряд космонавтов проходит Анна Кикина. Она может стать первой россиянкой на американском корабле Crew Dragon. Кроме того, как пояснил Рогозин, «Роскосмос» ждёт от NASA предложений по кандидатам для подготовки дублирующего экипажа кроме заявленного ранее астронавта Франсиско Рубио.
По словам Рогозина, инициатором перекрёстных полётов выступает NASA, так как американцы не хотят «терять навыки полёта на российских кораблях». При этом пока принимать какие-либо решения рано, подчеркнул глава «Роскосмоса». К тому же с кораблями Илона Маска Crew Dragon нередко случаются неприятности, напомнил он. А корабль Starliner Россия и вовсе не рассматривает, поскольку считает его небезопасным, добавил Рогозин.
Ранее Лайф писал, что Дмитрий Рогозин рассказал о странах, которые хотят сотрудничать с «Роскосмосом», чтобы готовить космонавтов.