Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
Спецоперация на Украине
06:59 (мск), источник: Life.ru

Рогозин: Россия и США начали переговоры о перекрёстных полётах на МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрёстных пилотируемых полётов на Международную космическую станцию. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости», добавив, что таким образом госкорпорация исполняет соответствующее распоряжение Правительства РФ.

Источник: Reuters

«Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации “Роскосмос”, которую возглавляет Сергей Крикалёв», — сказал Рогозин.

Контакты с NASA были и до этого. Сейчас, например, в США подготовку в отряд космонавтов проходит Анна Кикина. Она может стать первой россиянкой на американском корабле Crew Dragon. Кроме того, как пояснил Рогозин, «Роскосмос» ждёт от NASA предложений по кандидатам для подготовки дублирующего экипажа кроме заявленного ранее астронавта Франсиско Рубио.

По словам Рогозина, инициатором перекрёстных полётов выступает NASA, так как американцы не хотят «терять навыки полёта на российских кораблях». При этом пока принимать какие-либо решения рано, подчеркнул глава «Роскосмоса». К тому же с кораблями Илона Маска Crew Dragon нередко случаются неприятности, напомнил он. А корабль Starliner Россия и вовсе не рассматривает, поскольку считает его небезопасным, добавил Рогозин.

Ранее Лайф писал, что Дмитрий Рогозин рассказал о странах, которые хотят сотрудничать с «Роскосмосом», чтобы готовить космонавтов.

Справка
Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгуЗападные информагентства сообщили, что 27 июня Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему госдолгу. Насколько обоснованно такое утверждение и каковы риски сложившейся ситуации для России — в материале РБК
 Как накажут Эрдогана, который выкручивает руки всему Западу
Почему "Мисс Марвел" не удастся обойти "Очень странные дела"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь