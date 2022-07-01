09:09 (мск), источник: Коммерсантъ
В России отменили все ограничения по коронавирусу
Роспотребнадзор снял все оставшиеся ограничения по коронавирусу, в том числе отменил масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью.
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«Принято решение приостановить действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в редакцию «Ъ».
В сообщении отмечается, что ситуация с коронавирусом в стране остается на «строгом контроле» Роспотребнадзора.
«При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — подчеркивается в пресс-релизе.
По данным Роспотребнадзора, сейчас недельный показатель заболеваемости составляет 14,06. В середине февраля показатель достигал 907,6. В ведомстве сообщили, что «практически все подтвержденные случаи заболевания (93%)» сейчас протекают в легкой форме.
В последние недели заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, в среднем в день фиксируют около 2,5−3 тыс. случаев. Всего за два года пандемии в России зарегистрировано 18 430 239 случаев заболевания, из них 381 112 с летальным исходом.
Всемирной организации здравоохранения предупреждала, что пандемия пока не закончилась. Организация опасается появления более опасного штамма COVID-19, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины. В ВОЗ также ожидают новой большой вспышки коронавируса летом этого года.