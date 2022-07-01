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15:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Ваш выход! Кто теперь руководит Гоголь-центром и Школой современной пьесы?

Лето для театров, как правило, мертвый сезон. Но не в этом году: за последние несколько дней сразу в трех столичных театрах сменилось руководство. В «Гоголь-центре» пост художественного руководителя занял Антон Яковлев, а в «Школу современной пьесы» на место Иосифа Рейхельгауза пришел режиссер Дмитрий Астрахан. Департамент культуры Москвы сообщил, что «все новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений».

Источник: Агентство «Москва»

И Астрахан, и Яковлев — люди, известные и профессионалам, и зрителям. Яковлев, новый худрук «Гоголь-центра», сменивший на этом месте Алексея Аграновича — сын знаменитого советского актера Юрия Яковлева, знакомого зрителям по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Идиот», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Яковлев появился на свет 22 декабря 1969 года. Он пошел по стопам отца, закончил в 1991-м году актерский факультет Школы — студии МХАТ. Проходил стажировку в Оксфорде. Далее обучался на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Владимира Хотиненко и Павла Финна. Попал в труппу «Современника», где выходил на сцену с 1993-го по 1997-й год. Работал на телеканале «Культура, вел “Кинопанораму”. С начала 2000-х ушел в режиссуру, сам делал антрепризные постановки, спектакли, которые шли на сценах МХТ имени Чехова, Театра на Малой Бронной, Российского академического молодежного театра, Театра имени Вахтангова. “Макбет”, поставленный им для Театра на Малой Бронной — главную роль в постановке сыграл Даниил Страхов — принес Яковлеву самые весомые награды — премию “Звезда театрала” и премию г. Москвы в области литературы и искусства за 2021 г. (не только за “Макбет”, но и за “Лес” в театре сатиры с Максимом Авериным в роли Несчастливцева), Яковлев также был режиссером таких фильмов, как “Казалось бы…”, “Чужая игра”, “Поздний визит”.

Астрахан, назначенный худруком «Школы современной пьесы», родился 17 марта 1957 года в Ленинграде. Он известен широкому зрителю больше как кинорежиссер. Его картина «Все будет хорошо» стала поистине народной. В последние годы Астрахан не только много снимал, но и сам снимался в качестве актера. Одной из самых ярких его ролей зрители считают Леонида Фридмана, организатора гастролей Высоцкого, в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Также он активно работал и на театральных подмостках. Ставил спектакли в той же «Школе современной пьесы», в БДТ им. Товстоногова, в Театре комедии имени Акимова, в Свердловском ТЮЗе.

В театрах новые назначения пока не комментируют, ссылаясь на то, что перемены произошли только что, поэтому пока о планах на грядущий театральный сезон говорить рано.

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