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12:02 (мск), источник: © РИА Новости

Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан, одобряют его работу 78%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Источник: © РИА Новости

На вопрос «вы одобряете или не одобряете деятельность главы государства?» 78% респондентов ответили положительно, 13,4% ответили, что не одобряют.

Кроме того, участников исследования спросили, доверяют ли они президенту. 81% россиян сообщили, что доверяют Путину, 15,3% граждан — не доверяют.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 20 по 26 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

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