13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Папа Римский дал совет католичкам, которые мечтают женить своих сыновей
Нужно всего лишь перестать гладить им рубашки.
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Папа Римский Франциск объяснил своим чересчур опекающим прихожанкам, как помочь их сыновьям покинуть отчий дом. Ответ прост — перестать гладить им рубашки.
Такой совет понтифик дал на встрече в Риме в поддержку семейных ценностей, пишет Independent. По его словам, родительницы уделяют своим детям слишком много внимания, из-за чего последние не хотят вырастать и брать на себя ответственность.
«Есть так много молодых людей, которым не хватает смелости жениться, их матери часто говорят мне: “сделайте что-нибудь, поговорите с моим сыном, который еще не женился в 37 лет”. Но, синьора, не гладьте ему рубашки, сделайте первый шаг, отпустите его, дайте ему покинуть родное гнездо», — сказал Франциск.
Олеся Маевская