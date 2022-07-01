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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Папа Римский дал совет католичкам, которые мечтают женить своих сыновей

Нужно всего лишь перестать гладить им рубашки.

Источник: Reuters

Папа Римский Франциск объяснил своим чересчур опекающим прихожанкам, как помочь их сыновьям покинуть отчий дом. Ответ прост — перестать гладить им рубашки.

Такой совет понтифик дал на встрече в Риме в поддержку семейных ценностей, пишет Independent. По его словам, родительницы уделяют своим детям слишком много внимания, из-за чего последние не хотят вырастать и брать на себя ответственность.

«Есть так много молодых людей, которым не хватает смелости жениться, их матери часто говорят мне: “сделайте что-нибудь, поговорите с моим сыном, который еще не женился в 37 лет”. Но, синьора, не гладьте ему рубашки, сделайте первый шаг, отпустите его, дайте ему покинуть родное гнездо», — сказал Франциск.

Олеся Маевская

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