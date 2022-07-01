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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нью-йоркские козы снова вышли в парки для борьбы с сорняками (видео)

Животных встречали с триумфом, как знаменитостей.

В нью-йоркском Риверсайд-парке обосновалось больше десятка коз. Животных привезли на Манхэттен с фермы Green Goats в Райнбеке, штат Нью-Йорк, для борьбы с сорняками и ядовитыми растениями, пишет Reuters.

Сотрудники парка не всегда могут добраться или справиться с растительностью. Там, где человек бессилен, на помощь придут козы: они быстро управляются с сорняками и способны добраться до опасных и труднодоступных мест, например, на крутом берегу.

Исполнительный директор парка Джон Херрольд утверждает, что это отличная альтернатива химикатам. Четыре из привезенных коз будут жить в Риверсайд-парке до конца лета, поедая сорняки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Появление травоядных — ежегодная акция. Ранее мы писали о том, что власти Нью-Йорка взяли «на работу» стадо из 20 коз.

Олеся Маевская

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